Neto - Reprodução

NetoReprodução

Publicado 02/01/2023 14:43 | Atualizado 02/01/2023 17:13

Rio - Neto fez duras críticas à postura da TV Globo na cobertura do velório de Pelé, que começou na manhã desta segunda-feira (2), na Vila Belmiro, em Santos. O apresentador do "Os Donos da Bola" reclamou da emissora mostrar imagens do corpo do Rei do Futebol no caixão.