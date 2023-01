Cláudio Adão - Armando Paiva

Rio - O ex-atacante Cláudio Adão, de 67 anos, teve a oportunidade de atuar ao lado de Pelé no fim da carreira com o Rei, no Santos. Em participação no SporTV, o ex-jogador relembrou um período curioso que viveu ao lado do Atleta do Século no período em que defendeu o clube paulista.

"Eu lembro que na primeira vez que fui dormir com ele, tomei um sustos, porque ele era sonambulo. Então falava a noite inteira. Eu já estava nervoso, pela ocasião, de dividir quarto com ele e aí aconteceu isso", disse Adão, aos risos.

No começo da sua carreira no Santos, o ex-atacante acabou sendo comparado a Pelé, por conta do porte físico e também por ter sido revelado no Peixe. Apesar de ter tido uma carreira de destaque, Adão rejeitou qualquer tipo de semelhança.

"Era uma sacanagem comigo. Ninguém nunca se compara a ele. Mas fico feliz pela honra de ter atuado junto e de ter aprendido bastante dentro e fora do campo com o Rei", finalizou.