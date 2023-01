Cerimônia de despedida de Pelé - AFP

Publicado 02/01/2023 10:30 | Atualizado 02/01/2023 17:00

São Paulo - Maior nome da história do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, teve seu velório iniciado nesta segunda-feira. Familiares, fãs e personalidades do futebol vieram se despedir do Atleta do Século na Vila Belmiro. O corpo do Rei foi carregado para o centro do gramado do estádio do Santos e está posicionado embaixo de uma tenda.

A primeira personalidade a chegar para se despedir de Pelé foi o ministro do STF, Gilmar Mendes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi uma das primeiras autoridades a se fazer presente. Recém-empossado, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, compareceu para dar adeus a Pelé. Gordo Dentista, prefeito da cidade de Três Corações, em Minas Gerais, cidade em que Pelé nasceu, esteve em Santos para o velório do Rei. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também compareceu.

Posteriormente, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o mandatário máximo da Conmebol, Alejandro Dominguez, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, também chegaram para prestar a última homenagem ao Atleta do Século. O pai do camisa 10 da seleção brasileira, Neymar da Silva Santos, chegou a Vila depois do meio-dia para dar adeus a Pelé. O Paulo Wanderley Teixeira, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Emilio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid, prestaram homenagem presencial ao Rei em seu funeral.

Ex-jogadores também compareceram ao cerimonial. Um dos primeiros foi Elano, ex-meia do Santos, bicampeão brasileiro pelo Santos em 2002 e 2004. Zé Roberto, que disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006, e defendeu o Peixe em 2007 se fez presente e ajudou a carregar o corpo do Rei para o centro do gramado. Manoel Maria, de 74 anos, que atuou ao lado de Pelé no Santos, sendo campeão brasileiro em 1968, foi se despedir do amigo. Clodoaldo, companheiro de Pelé no Peixe e na Seleção campeã da Copa de 1970, chegou na manhã desta segunda-feira. Lima, que fez parte do time do Santos bicampeão mundial, e que atuou ao lado de Pelé, compareceu ao funeral. Serginho Chulapa, ex-jogador do Santos, e que disputou a Copa de 1982, foi até a Vila Belmiro. Outro daquela Seleção que marcou presença foi Paulo Roberto Falcão. O ex-jogador Narciso, que defendeu o Santos nos anos 1990 e 2000, foi mais um a comparecer.

Os familiares do Rei também se fizeram presentes desde o começo do velório. Além de Edinho, filho de Pelé, ex-jogador do Santos, que ajudou a levar o caixão para o centro do gramado, a viúva do Atleta do Século, Márcia Aoki, se mostrou bastante emocionada, chorando bastante ao lado do caixão do ex-jogador. Por volta do meio-dia, as filhas e os netos de Pelé chegaram ao estádio do Santos.

Na parte da tarde desta segunda, o jornalista Milton Neves chegou ao local, muito emocionado. Torcedor do Santos, ele já afirmou algumas vezes que o Rei do Futebol foi o responsável por sua escolha pelo Peixe.

O velório de Pelé começou nesta segunda-feira, às 10 horas, na Vila Belmiro, e terá duração de 24 horas. Após o encerramento da cerimônia, que é aberta ao público, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o canal 6 (Avenida Joaquim Montenegro) onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes, com o trajeto feito na ida pelo canal 2 e praia e retorno pela praia até o Canal 1, até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento, reservado a familiares.



A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério às 12h e a cerimônia comece às 14h. Ele será enterrado no mausoléu que fica no primeiro andar do Memorial, homologado há mais de 20 anos como o mais alto cemitério do mundo.



Pelé morreu na última quinta-feira, 29. Seu atestado de óbito apontou insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon como causas da morte. Ele lutava contra o câncer de cólon havia mais de um ano.