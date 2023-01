Lula consola viúva de Pelé, Marcia Aoki - AFP

Lula consola viúva de Pelé, Marcia AokiAFP

Publicado 03/01/2023 09:00 | Atualizado 03/01/2023 09:41

São Paulo - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou presença no velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, em Santos. Lula chegou a cidade do litoral paulista de helicóptero. O presidente pousou no estádio Ulrico Mursa, da Portuguesa Santista, e se encaminhou para o local das homenagens.

Na última segunda-feira, quando começou o velório do Rei do Futebol, o presidente Lula já havia enviado uma coroa de flores. Na última segunda-feira, diversas autoridades passaram pela Vila Belmiro para se despedir de Pelé. Entre eles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O primeiro dia de homenagens a Pelé foi bastante intenso. Durante a madrugada desta terça-feira, filas se formaram ao redor da Vila Belmiro para que fãs se despedissem do Rei do Futebol. O velório foi iniciado às 10 horas da última segunda e vai até às 10 horas desta terça-feira.

Após o encerramento da cerimônia, que é aberta ao público, o corpo será levado em cortejo fúnebre até o canal 6 (Avenida Joaquim Montenegro) onde mora a mãe de Pelé, Celeste Arantes, com o trajeto feito na ida pelo canal 2 e praia e retorno pela praia até o Canal 1, até chegar ao Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento, reservado a familiares.



A previsão é de que o corpo chegue ao cemitério às 12h e a cerimônia comece às 14h. Ele será enterrado no mausoléu que fica no primeiro andar do Memorial, homologado há mais de 20 anos como o mais alto cemitério do mundo.



Pelé morreu na última quinta-feira, 29. Seu atestado de óbito apontou insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon como causas da morte. Ele lutava contra o câncer de cólon havia mais de um ano.