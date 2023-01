Vini Jr. sofreu mais um ataque racista em jogo do Real Madrid - CESAR MANSO / AFP

Publicado 03/01/2023 11:08

A liga organizadora do Campeonato Espanhol apresentou nesta terça-feira (3) duas denúncias de cânticos racistas contra o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. O jogador brasileiro foi alvo de racismo por parte da torcida do Real Valladolid, na última sexta-feira (30).

Vinícius Júnior foi substituído aos 42 minutos do segundo tempo sob gritos de "macaco", além de sons que imitavam o animal. Os torcedores do Valladolid também arremessaram objetos em direção ao jogador. O brasileiro se manifestou nas redes sociais e criticou a organizadora do campeonato.

A primeira denúncia foi feita no Tribunal de Instrução de Valladolid, pelo crime de ódio. Já a segunda foi feita no Comitê de Competições da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e na Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte.

"LaLiga incrementará os esforços que realiza de forma contínua para erradicar qualquer tipo de violência, racismo ou xenofobia, dentro e fora dos estádios. Para isso aumentará o número de oficiais de integridade presentes nos encontros com risco de produção de insultos racistas", disse a nota da organizadora.

O Real Madrid venceu o Real Valladolid por 2 a 0 e aproveitou o tropeço do Barcelona, no sábado, para igualar a pontuação na liderança. O atual campeão espanhol volta a campo nesta terça-feira (3), contra o Cacereño, às 17h (de Brasília), fora de casa, pela Copa do Rei.