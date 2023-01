Craque Neto não poupou críticas aos jogadores do tetra e do penta por ausência no velório de Pelé - Reprodução/Band

Publicado 03/01/2023 12:13

O ex-jogador Neto, ídolo do Corinthians, foi à Vila Belmiro para se despedir de Pelé, no início da madrugada desta terça-feira (3). Ao chegar, o apresentador da Band lamentou que o Brasil não valorize o Rei do Futebol. Além disso, ele também não poupou críticas aos jogadores campeões das Copas do Mundo de 1994 e 2002 e também ao técnico Tite pela ausência no velório.

"Pelé é ídolo do mundo. Só que nosso país é sem cultura, sem educação. É um país que os pentacampeões não vieram, os tetracampeões não vieram (exceto Mauro Silva), o (ex)treinador da Seleção não veio. Mas o mais importante é as pessoas virem. O Pelé é eterno. As pessoas têm que entender que o Edson Arantes do Nascimento era uma pessoa como todos nós, que comete equívocos, que erra... O Pelé, não", disse o ex-jogador.



Segundo Neto, Pelé tinha que receber todas as homenagens possíveis em vida. O apresentador classificou o Rei como um dos nomes mais importantes da história da humanidade.



"Por sinal, esse país não sabe quem é o Pelé, nem o Santos sabe, as pessoas não sabem quem é. Por isso a gente tinha que homenagear quando ele estava vivo, não quando estava no hospital. Parabéns para o Santos e a vocês da imprensa. O Pelé é um dos caras mais importantes depois de Jesus. É o maior ser humano de todos. Está com Mandela, Gandhi, só que a gente, brasileiro, não sabe reconhecer", completou.