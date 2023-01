Cristiano Ronaldo realiza exames médicos antes de apresentação no Al Nassr | Esporte | O Dia

Cristiano Ronaldo jogará no Al Nassr, da Arábia Saudita - Divulgação/Al Nassr

Publicado 03/01/2023 12:01

Após sair do Manchester United, da Inglaterra, Cristiano Ronaldo realizou exames médicos no Al Nassr, da Arábia Saudita, nesta terça-feira (3), e foi aprovado. O craque português publicou uma foto no Instagram confirmando a realização dos testes e deu o último passo antes da apresentação oficial.

Cristiano Ronaldo será apresentado oficialmente pelo Al Nassr nesta terça, às 13h (de Brasília), no estádio Mrsool Park. A expectativa é que o craque português seja recebido por mais de 30 mil torcedores do clube. Os ingressos vendidos para a apresentação custaram cerca de R$ 21 e o valor será doado para caridade.

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr será válido até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de dólares (R$ 1,07 bilhões) por ano. O acordo ainda prevê outros cinco anos para o craque português como conselheiro do clube saudita, totalizando cerca de 500 milhões de dólares (R$ 3 bilhões) livres de impostos.

Além disso, o acordo com o clube saudita prevê que Cristiano Ronaldo será embaixador da Arábia Saudita na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. Os árabes terão a concorrência da candidatura conjunta entre Espanha, Ucrânia e Portugal.