MarcosReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 14:18 | Atualizado 03/01/2023 14:21

Rio - O ex-goleiro da seleção brasileira, Marcos, se pronunciou nas redes sociais sobre a ausência de jogadores do elenco pentacampeão em 2022 no velório de Pelé, em Santos. Titular da equipe que conquistou a Copa do Mundo no Japão, o ídolo do Palmeiras citou a despedida dos seus pais como exemplo de que não precisava comparecer ao funeral.

"Fui no velório desses dois aqui, meus pais, os Reis dessa terra pra mim, ninguém aqui das redes foi, fui pra chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista, e pra mim não foi um show, até entendo vcs me cobrarem pelo o que representa o Pelé, que será eterno, mas ao Edson hoje, só posso fazer uma oração, e não preciso aparecer pra isso!", afirmou.

Ronaldo Fenômeno, um dos destaques da conquista não esteve presente, mas enviou condolências ao Rei do Futebol. O elenco campeão mundial em 1994, apenas Mauro Silva se fez presente. Nenhum atleta da atual seleção brasileira, que disputou a Copa de 2022, compareceu.