Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, fez duras críticas a arbitragem da partida contra o BrentfordOLI SCARFF / AFP

Publicado 03/01/2023 16:12

O técnico Jürgen Klopp, do Liverpool, voltou a criticar o nível de arbitragem do futebol inglês. O treinador alemão detonou o árbitro da partida contra o Brentford, nesta última segunda-feira (2), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. O comandante dos Reds deixou o campo irritado com a falta de critério e reclamou de "lances sujos" dos adversários.

"É exatamente o mesmo que eu falar com o meu microondas. Você não tem uma resposta, sinceramente. É sempre a mesma coisa. Antes do início da temporada, eles nos aconselharam que os jogadores deveriam ser mais cuidadosos nesse momento porque os árbitros estariam de olho. Mas você vê que nos jogos quase tudo é permitido. É sempre no limite, e tem gente tirando proveito disso", disse.

O Brentford fez apenas cinco faltas, contra oito do Liverpool. Entretanto, Klopp acredita que muitas faltas não foram marcadas a favor dos Reds. O treinador alemão, inclusive, citou o lance do terceiro gol e afirmou que ele deveria ter sido anulado por causa de uma possível falta.

O Liverpool foi derrotado por 3 a 1 e permaneceu em sexto lugar, com 28 pontos. Vice-campeão na última temporada, os Reds estão longe da briga pelo título inglês em 2023. Já o Brentford, subiu para o sétimo lugar, com 26. O time comandado por Jürgen Klopp volta a campo no sábado (7), às 17h, contra o Wolverhampton, em Anfield, pela Copa da Inglaterra.