Velório de Pelé ocorreu na Vila Belmiro, estádio do Santos, e durou 24 horasNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 03/01/2023 18:08

São Paulo - O velório de Pelé durou 24 horas e contou com a presença de jogadores, ex-jogadores e outras celebridades, que foram se despedir do Rei do Futebol. No entanto, nenhum atleta que participou da conquista do tetra em 1994 ou do penta em 2002 compareceu. Em participação no canal GloboNews, o narrador Luís Roberto criticou a ausência destes jogadores.

"Faltou a presença dos jogadores de 94, 2022 e também os atuais. Os jogadores que foram contemporâneos a Pelé não puderam (comparecer) por questão de dificuldade de locomoção. O Mengálvio, por exemplo, está com covid, foi o camisa 8 memorável daquele time do Santos. Em depoimento ao SporTV, o João Paulo (atual goleiro do Santos) disse também que sentiu falta de colegas do futebol atual porque o Pelé representa a transformação do futebol quanto a tudo, quanto a jogo, quanto a negócio e quanto a poder de mídia", destacou, antes de completar falando da importância do Rei do Futebol:

"O Pelé é o grande responsável pelo futebol ser hoje o que é no mundo inteiro. É o esporte mais popular do planeta. Muita gente sentiu falta desses jogadores atuais. Muitos não podem por vários motivos, não digo que todos deveriam estar ali, mas alguns poderiam e deveriam estar presentes rendendo suas homenagens. Mas vivemos num mundo digital. Então, hoje basta um post na rede social e todo mundo se sente representado, mas nesse caso não é assim", finalizou Luís Roberto.

Dos jogadores campeões mundiais com a seleção brasileira em 1994, apenas o ex-volante Mauro Silva, que é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, foi se despedir do Rei do Futebol, representando a entidade. Da Seleção pentacampeã em 2002, ninguém participou.