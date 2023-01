Hulk - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 03/01/2023 17:29

A torcida do Atlético-MG foi surpreendida na manhã desta terça-feira (3) após a imprensa turca especular um possível acerto do atacante Hulk com o Adama Demirspor. O clube, no entanto, desmentiu os boatos e garantiu a permanência do jogador.

Hulk, de 36 anos, tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2024, com opção de ampliação por mais um ano. O jogador se reapresentou nesta terça, na Cidade do Galo, para iniciar a pré-temporada. Em 2023, ele disputará sua 20ª temporada da carreira.

O elenco do Atlético-MG ficará concentrado na Cidade do Galo até a estreia no Campeonato Mineiro, no dia 21 de janeiro, contra a Caldense. Os jogadores realizarão treinamentos às 9h30 e às 16h30, praticamente todos os dias.