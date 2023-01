Lula compareceu a velório de Pelé - AFP

Publicado 03/01/2023 17:20

Rio - Presente no velório de Pelé, nesta terça-feira, na Vila Belmiro, o presidente Lula exaltou a importância do Rei do Futebol para o Brasil. Torcedor do Corinthians, ele recordou momentos que viveu nos clássicos envolvendo o Santos, com o Atleta do Século em campo.

"Quem vai falar do Pelé agora não é o Presidente da República, é um torcedor do Corinthians que foi assistir muito jogo do Santos contra o Corinthians e que viu o Corinthians perder muito jogo. Parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians. Foi um período muito sofrido para o torcedor do Corinthians, mas tinha uma coisa muito importante do Pelé: ele obrigava a gente a ir em qualquer lugar assistir futebol, porque muitas vezes a gente não gosta só do nosso time, a gente gosta de alguém que dá espetáculo, alguém que é brilhante", afirmou em entrevista à Santos TV.

A humildade do Rei do Futebol foi um atributo destacado por Lula. Apesar de ser uma personalidade reconhecida, na opinião de Lula, Pelé jamais se colocou de forma arrogante.

"O Pelé nunca ficou, sabe, de nariz empinado. Sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual para igual com todo mundo. Nas entrevistas você percebia que era um cidadão comum, de que ele não se deixava levar pelo brilhantismo dele e pelo apogeu, nos maiores momentos de glória dele, quando encontrava com a Rainha da Inglaterra, quando ganhava um prêmio, ele era o mesmo de quando dava uma entrevista ou encontrava uma criança para conversar", finalizou.