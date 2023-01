José Mourinho é o técnico da Roma - AFP

José Mourinho é o técnico da Roma AFP

Publicado 03/01/2023 17:54

O CEO da Roma, Tiago Pinto, falou sobre os rumores que colocam o técnico José Mourinho na seleção portuguesa. De acordo com a imprensa portuguesa, o atual treinador do time da capital italiana é um dos cotados para assumir a seleção lusitana.

"Quando nos comprometemos com um treinador como Mourinho, temos de estar preparados para os rumores. Em 18 meses, não é a primeira vez que um clube ou uma federação mostram interesse nele. Sou português e sempre que Portugal muda de treinador fala-se de Mourinho, mas pretendemos continuar com ele", disse Tiago Pinto, ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

A BUSCA DE PORTUGAL POR UM NOVO TÉCNICO

Vale lembrar que o cargo de treinador da seleção de Portugal está vago desde a saída de Fernando Santos, no dia 15 de dezembro de 2022. Na época, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e o técnico concordaram em não dar prosseguimento ao trabalho.

Fernando Santos havia assumido o comando da seleção portuguesa em setembro de 2014 e tinha contrato válido até a Euro de 2024. Com ele, os lusitanos conquistaram a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações de 2019.

Apesar disso, ele passou a receber críticas pelo desempenho da equipe, que é considerada por muitos a melhor geração de Portugal. Na Copa do Mundo de 2018, os lusitanos perderam para o Uruguai e caíram nas oitavas. Já no Mundial de 2022, a seleção portuguesa foi eliminada pelo Marrocos, nas quartas de final.

Uma das decisões que chamou a atenção durante seu trabalho foi barrar Cristiano Ronaldo do time titular no jogo contra a Suíça, válido pelas oitavas de final da Copa do Catar. O treinador optou pela entrada de Gonçalo Ramos, que marcou três gols na vitória por 6 a 1. Nas quartas, Cristiano começou novamente no banco, entrou no segundo tempo, mas não evitou a eliminação de Portugal na derrota por 1 a 0 para os Leões do Atlas.

Fernando Santos deixou o cargo com 109 jogos à frente de Portugal. No total, foram 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas.