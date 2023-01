Paulo Cézar Caju - Reprodução / Instagram

03/01/2023

Rio - Ex-jogador da seleção brasileira e companheiro de Pelé no tri na Copa de 1970, Paulo Cézar Caju falou da dor da perda do Rei do Futebol. Em sua coluna no portal "Placar", o ex-ponta-esquerda comparou a importância do Atleta do Século a Nelson Mandela e a Martin Luther King na luta contra o racismo.

"A terceira e última mensagem que gostaria de relembrar foi na sua despedida do Cosmos em New York, quando o Rei pediu mais amor aos seres humanos: “Love, love, love”. Nesses gestos contra o preconceito e a desigualdade, gosto de comparar Pelé a líderes como Nelson Mandela e Martin Luther King! No mais, obrigado por tudo, Pelé! Que você abençoe e traga luz ao nosso futebol daí de cima, Rei!", escreveu.



Caju fez questão de dizer que apesar da doença de Pelé ter evoluído nos últimos tempos, ele acreditava que o Rei do Futebol pudesse se curar.

"Quando uma pessoa fica muito tempo internada, dizem que a dor da partida é menor, pois temos um tempo para nos preparar para o pior. Não sei quem inventou essa máxima, mas ela não se adequa ao caso do Rei do Futebol. Durante os 30 dias que o craque ficou internado, eu sempre acreditei em um milagre e, talvez por isso, tenha sofrido tanto com o adeus dele na semana passada. Sou suspeito para falar, pois me considero um privilegiado por ter não só atuado ao lado de Pelé, mas conquistado uma Copa do Mundo ao lado dele. Que vazio que ficou!"