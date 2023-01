As mulheres vão invadir a praia de Copacabana - Anna Verônica

Publicado 04/01/2023 15:16

Rio - Mulheres de diversos lugares do mundo vão abrilhantar a praia de Copacabana. No dia 29 deste mês, o Rainha do Mar será realizado na raia olímpica do posto 5, com disputas em diversas categorias. Na Elite, oito grandes nadadoras estão confirmadas. As inscrições para as demais estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br, com vagas limitadas.

Atual rainha do mar, Sharon van Rouwendaal está confirmada na edição deste ano para manter seu reinado. A holandesa, campeã olímpica na Rio 2016, terá na prova a companhia de uma velha conhecida: a italiana Rachele Bruni, medalha de prata na maratona aquática dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e quarta colocada no Rainha do Mar 2022.

Dona de diversas medalhas em mundiais, sendo três delas de ouro, a francesa Aurélie Muller vai estrear no evento neste ano. Representando a Argentina, a jovem Candela Giordanino, de apenas 18 anos, fecha o time de atletas internacionais que vão nadar em busca do cobiçado troféu Rainha do Mar.

Braçada a braçada, o Brasil vai competir pelo título. Vice-campeã em 2022, Viviane Jungblut quer subir no alto do pódio na edição deste ano. Sua irmã e sexta colocada na edição de estreia do Rainha do Mar, Cibelle Jungblut também vai cair no mar de Copacabana. As talentosas Bia Dizotti e Julia Diogo completam as nadadoras brasileiras escaladas para o evento.

O palco do Rainha do Mar 2023 será mais uma vez o posto 5 de Copacabana, mesmo cenário da disputa da maratona aquática olímpica na Rio 2016 e da primeira edição da prova, em 2022. O evento tem três provas com inscrições abertas. A categoria Open tem percurso de 500 metros, ideal para iniciantes em águas abertas. A Sprint tem 1 km, enquanto a Classic tem 2 km.

Assim como em 2022, as vencedoras da categoria Sprint e Classic ganharão ainda a oportunidade de competir no percurso de 3 km entre as atletas profissionais na divisão elite e fazer história, podendo conquistar o trono de rainha do mar. O evento integra o calendário do Verão Espetacular, projeto da TV Globo, e terá transmissão ao vivo no programa Esporte Espetacular.

“A disputa vai ser intensa no Rainha do Mar 2023. Temos grandes nadadoras selecionadas, além de todas as rainhas que vão nadar suas provas no evento. Vai ser incrível ver a praia novamente tomada por elas, reforçando mais uma vez a importância da mulher no esporte mundial”, celebra a diretora de projetos da Effect Sport, agência que organiza o Rainha do Mar, Claudia Helena Porto.

A força feminina nas águas abertas presenteou o Brasil com diversas conquistas nos últimos anos, entre elas duas medalhas olímpicas. Poliana Okimoto conquistou o bronze na Rio 2016, enquanto Ana Marcela Cunha subiu no alto do pódio com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Recentemente, a baiana ainda conquistou o hexacampeonato mundial na distância 10 km.

Serviço – Rainha do Mar 2023

Data: 29 de janeiro de 2023, domingo

Início: 7h

Local: Posto 5 – Praia de Copacabana (Avenida Atlântica)

Inscrições: reierainhadomar.com.br