Dybala com a medalha da Copa do Mundo que entregou à Roma - Divulgação/Roma

Dybala com a medalha da Copa do Mundo que entregou à RomaDivulgação/Roma

Publicado 04/01/2023 17:28

Campeão com a Argentina da Copa do Mundo do Catar, Paulo Dybala doou sua medalha ao Arquivo Histórico da Roma. Embora não tenha sido muito utilizado ao longo da competição, o atacante entrou na decisão contra a França e converteu sua cobrança de pênalti.



Antes do início do torneio, a presença do jogador era tratada como uma incógnita, devido a uma lesão muscular semanas antes da competição. Na Copa do Mundo, ele atuou por apenas 17 minutos, entrando nos jogos contra a Croácia e França.



Com a conquista, Dybala decidiu colocar a medalha no Arquivo Histórico da Roma, que fica nas instalações do centro esportivo Fulvio Bernardini e tem como objetivo preservar a história do clube da capital italiana.



Após anos defendendo a camisa da Juventus, o argentino optou pela transferência à Roma no início da atual temporada europeia. O atacante voltou a jogar por sua equipe nesta quarta-feira (4) e sofreu o pênalti para o gol que decretou a vitória por 1 a 0 sobre o Bologna, pelo Campeonato Italiano.