Enzo Fernández é titular absoluto de Roger SchmidtFoto: AFP

Publicado 05/01/2023 11:41

O técnico Roger Schmidt, do Benfica, criticou a postura do Chelsea na negociação pelo volante argentino Enzo Fernandez. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (5), o treinador alemão acusou o clube inglês de aliciamento e não isentou o jogador pelo comportamento inadequado nos últimos dias.

"Não queremos vendê-lo. Sabemos que tem uma cláusula de rescisão, se ele (Enzo Fernandez) quiser sair, alguém tem que pagar a cláusula. Há um clube interessado, tentaram aliciá-lo, mas sabem que só podem tê-lo se pagarem a cláusula. É um desrespeito para todos nós. Estão deixando o jogador maluco, fingem que querem pagar a cláusula e depois querem negociar", disse o alemão.

Após conquistar o título da Copa do Mundo com a Argentina, Enzo Fernandez foi curtir os dias de folga com a família no país. O jogador não acatou a ordem do Benfica, virou o ano na terra natal e faltou os treinos do clube português no início do ano. Roger Schmidt afirmou que o comportamento terá consequências.

"O Enzo é um bom rapaz e um jogador extraordinário. Queremos que fique, mas a situação não é fácil. Ele ganhou o Mundial, recebeu propostas e tem muito dinheiro em jogo. É um jovem jogador, isso confunde, compreendemos isso. Mas é uma excelente pessoa. Não teve autorização para ir à Argentina, não é aceitável, vai ter consequências, mas não vou dizer quais", afirmou.

Revelado no River Plate, da Argentina, Enzo Fernandez, de 21 anos, foi eleito a revelação da Copa do Mundo de 2022. O jogador recebeu uma proposta de 85 milhões de euros (R$ 485 milhões) do Chelsea, que foi recusada pelo Benfica. O meia tem multa rescisória avaliada em 120 milhões de euros (cerca de R$ 680 milhões).