Pelé morreu no dia 29 de dezembro - AFP

Publicado 05/01/2023 11:55

Colômbia é o segundo país a homenagear o Rei do Futebol. O governador do departamento de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, anunciou que o estádio da cidade Villavicencio passará a ter o nome de Pelé.

Com capacidade para cerca de 15 mil pessoas, o atual Bello Horizonte Manuel Calle Lombana passou recentemente por reforma e tinha o nome em homenagem ao prefeito que governou a cidade no meio do Século XX.



"Da planície colombiana anunciamos ao mundo que nosso belo estádio de Villavicencio se chamará Bello Horizonte "REI PELÉ". As futuras gerações devem saber quem foi esse ícone do futebol mundial. Aceitamos a sugestão da Fifa", explicou o governador de Meta, departamento onde fica a cidade.



Homenagem a Pelé foi na África

Cabo Verde foi o primeiro a aderir a proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de dar o nome de Pelé a um estádio. Um dos principais palcos de futebol do país africano, o Nacional, , Gianni Infantino, de dar o nome de Pelé a um estádio. Um dos principais palcos de futebol do país africano, o Nacional, passará a se chamar Estádio Pelé.

O dirigente, presente no velório de Rei do Futebol na segunda-feira (2), afirmou que pediria a todos os membros da Fifa que dessem a um estádio o nome de Pelé.



Seria a forma de homenagear o melhor jogador de todos os tempos, que morreu na quinta-feira, 29 de dezembro.