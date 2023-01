Jorginho não é mais técnico do Vasco - gilvan de souza/flamengo

Publicado 05/01/2023 12:40

Rio - Quase um mês após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, a CBF segue sem pressa para definir o novo treinador da Seleção. Na opinião de Jorginho, lateral campeão do mundo em 1994 e ex-técnico do Vasco, o substituto de Tite não deveria ser um estrangeiro, mas sim um profissional brasileiro.

"A seleção brasileira foi campeã com treinadores brasileiros. Ela é para ser treinada por um treinador brasileiro", afirmou Jorginho ao site "GE".

"Seleções como Brasil, Argentina, Itália, Alemanha, Espanha, não têm a menor condição de ter um técnico estrangeiro. Tem que ter um treinador de seu país. Seleções tradicionais não têm a menor condição de ter treinador estrangeiro", completou.

Apesar de seu ponto de vista, Jorginho negou que tenha qualquer tipo de problema com treinadores estrangeiros.

"Sem qualquer tipo de problema com treinador estrangeiro... Fui técnico estrangeiro duas vezes, acho que é saudável ter uma forma diferente de jogar, alguns sistemas e tipos de treinos diferentes. É importante e nos enriquece. Mas a seleção brasileira... ela é para ser treinada por um treinador brasileiro", finalizou.

Atrito com Abel Ferreira

Recentemente, Jorginho se envolveu em algumas polêmicas com Abel Ferreira, técnico português do Palmeiras. A principal delas foi em agosto, quando o ex-lateral criticou a postura do treinador do Palmeiras em uma disputa de pênaltis contra o Atlético-MG, pela Libertadores.

"Quando as pessoas (técnicos) vencem, as pessoas esquecem. Se um treinador brasileiro fosse para dentro do vestiário escutar música na hora do pênalti, ele seria chamado de covarde. Mas porque ganhou, nada acontece. Está tudo certo", disse à ESPN.