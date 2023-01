Presidente do Barcelona, Joan Laporta não quer se desfazer de jogadores - AFP

Publicado 05/01/2023 13:56

Em entrevista à rádio Cadena SER, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, avisou que não haverá contratações no meio do atual temporada. O clube catalão trouxe na janela de verão europeu, no meio de 2022, Lewandowski, Raphinha, Kessié, Koundé, Christensen, Bellerín e Marcos Alonso.



"Não haverá movimento algum, salvo uma oportunidade inesperada. No verão já fizemos o trabalho necessário, e o técnico está contente. Temos elenco para ter opções e ganhar títulos nesta temporada", garantiu Laporta.



O presidente do Barcelona também descartou negociar Dembélé, Ansu Fati e De Jong. O atacante francês, que tem contrato até junho de 2024, desperta o interesse do PSG.



"Dembélé não está a venda nem por 70, nem por 80 milhões (de euros). Em breve falaremos de sua renovação. Há uma decisão do clube, e o caso é que de Jong não está à venda. Ele tem mercado e interesse de outros clubes. E Ansu Fati tampouco está", explicou.



O Barcelona ainda vive dificuldades financeiras e não pode inscrever novos jogadores no Campeonato Espanhol, para não passar o limite estipulado pelo Fair Play Financeiro.