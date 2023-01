Cronômetro será paralisado durante intervenções do VAR no Carioca - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Cronômetro será paralisado durante intervenções do VAR no CariocaDaniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 25/01/2023 18:10

Rio - A utilização do VAR no Campeonato Carioca contará com uma novidade. Para evitar polêmicas em relação aos acréscimos, a Ferj decidiu que irá paralisar o cronômetro a cada intervenção do árbitro de vídeo. A informação é do portal "UOL".

A situação que será adotada no Estadual já está em debate na International Board, órgão que debate as regras do futebol. Toda vez que for ao monitor, o árbitro fará um gesto indicando que o tempo de jogo está sendo parado.

No Campeonato Carioca, apenas os clássicos e jogos da fase final contarão com o VAR, conforme previsto em regulamento. Além da paralisação no tempo, o árbitro de vídeo também terá como novidade as linhas sobrepostas, modelo que também será adotado pela CBF na Supercopa do Brasil.