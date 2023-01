Daniel Alves - AFP

Publicado 25/01/2023 19:48

Preso preventivamente desde a última sexta-feira acusado de estupro, Daniel Alves foi encarcerado depois de uma "armadilha" montada pelos "Los Mossos", polícia da Catalunha. O jornal espanhol "El Correo" publicou uma reportagem com apuração detalhada sobre a estratégia bolada pelos catalães para garantir o retorno do brasileiro à Espanha.



Segundo o periódico, o plano começou a ser tramado pelos agentes no dia 2 de janeiro, três dias após a suposta agressão e o depoimento da vítima. As evidências coletadas pelos espanhóis apontavam que a versão relatada pela mulher tinha grandes chances de ser verdadeira.

O relato da vítima batia totalmente com as imagens registradas pela câmera de segurança da boate onde Dani Alves teria agredido sexualmente a mulher. Além disso, a espanhola teria descrito com detalhes uma tatuagem entre o abdômen e o pênis do jogador. Todas as testemunhas ouvidas, incluindo amigas da vítima e funcionários da boate, também teriam confirmado as evidências apontadas pela declaração.



O grande problema para os agentes espanhóis era garantir o retorno de Daniel à Espanha, uma vez que o jogador estava no México, onde atuava pelo Pumas. Uma possível viagem do lateral-direito ao Brasil dificultaria ainda mais a prisão do atleta.



Dois fatos acabaram colaborando para o plano dos "Los Mossos". Primeiro, uma notícia falsa, apontando que Daniel Alves e a vítima passaram apenas 40 segundos no banheiro da boate catalã, começou a circular nas redes sociais. Segundo o 'El Correo', essa informação, incorreta, motivou o brasileiro a achar que as evidências reunidas até então colaboravam para a sua inocência. Daniel chegou a dar uma entrevista a um canal de televisão espanhol, na qual disse que não conhecia a mulher supostamente agredida.



O outro fato foi a intenção do atleta de retornar à Espanha para o enterro da sua sogra, que morreu no dia 13 deste mês. Com isso, os agentes espanhóis combinaram com Miraida Puente, advogado do jogador, a coleta do depoimento de Daniel. A intenção real dos policiais era prendê-lo imediatamente, e assim fizeram na sexta-feira. Na sequência, os "Los Mossos" levaram o jogador à Justiça espanhola para que as inconsistências da sua versão da história fossem ouvidas por uma juíza.



Na última segunda-feira, Daniel Alves foi transferido para o Centro Penitenciário Brians 2. Por enquanto, o jogador está preso de forma preventiva e aguarda julgamento para saber se será condenado ou inocentado.