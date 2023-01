Bernardo Silva, do Manchester City, é alvo do PSG - PAUL ELLIS / AFP

Bernardo Silva, do Manchester City, é alvo do PSGPAUL ELLIS / AFP

Publicado 25/01/2023 17:48

Kylian Mbappé ganhou poderes após recusar o Real Madrid e renovar o contrato com o Paris Saint-Germain. O craque francês começou a se envolver mais nas conversas sobre a montagem do elenco e teria indicado nomes para reforçar a equipe na próxima temporada. Segundo o jornal inglês "The Sun", o meia Bernardo Silva, do Manchester City, foi um dos pedidos do jogador.

Bernardo Silva tem contrato com o Manchester City até junho de 2025. O jogador português, de 28 anos, é um dos principais nomes da equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola. Para contratá-lo, no entanto, não é uma missão fácil. O meia tem uma multa avaliada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 443,3 milhões) e os Citizens não pretendem facilitar o negócio sem uma recompensa financeira.

Mbappé e Bernardo Silva jogaram juntos no Monaco, da França, entre 2015 e 2017. Ambos levaram o time monegasco ao título do Campeonato Francês na temporada 2016/17. Após a campanha história, Bernardo Silva foi contratado pelo Manchester City, enquanto Mbappé foi emprestado ao Paris Saint-Germain com cláusula de compra.

Na temporada 2022/23, Bernardo Silva soma dois gols e cinco assistências em 29 jogos disputado, números bem abaixo da temporada anterior, quando marcou 13 vezes e contribuiu com sete passes em 50 partidas.