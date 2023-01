Paolo Guerrero é anunciado pelo Racing, onde vestirá a camisa 22 - Divulgação / Racing

Publicado 25/01/2023 16:32

O Racing, da Argentina, anunciou a contratação do atacante Paolo Guerrero. O centroavante peruano com passagens pelo Corinthians, Flamengo e Internacional assinou contrato com o clube argentino até o final de 2023 e irá disputar a Libertadores.

Com 39 anos, Paolo Guerrero vinha de 10 anos jogando no futebol nacional. Ele chegou em 2012, contratado pelo Corinthians junto ao Hamburgo, da Alemanha. Ele chegou após a conquista da Libertadores daquele ano, e foi um dos principais jogadores do Timão no Mundial de Clubes que a equipe ganharia, tendo feito, inclusive, o gol do título, contra o Chelsea. O peruano jogaria no alvinegro até maio de 2015, e somou 126 jogos e 52 gols pelo clube, sendo considerado por muitos um dos grandes centroavantes do Corinthians na década.

No meio de 2015, o Guerrero saiu do Corinthians rumo ao Flamengo, onde jogou por 3 anos e meio. Novamente repetindo a fase artilheira no Timão, o peruano foi destaque do rubro-negro até 2017, marcando 42 gols e dado 9 assistências em 105 partidas. Porém, em 2018, Guerrero foi indiciado por Doping, e jogou apenas 7 jogos, tendo feito 1 gol.

Após essa polêmica, foi transferido para o Internacional, aonde voltou ao seu melhor futebol. Em 72 jogos, marcou 32 gols e deu 3 assistências. Porém, em 2022, foi transferido para o Avaí, onde teve sua pior fase na carreira e ficou muitos jogos no banco de reservas. Guerrero jogou apenas 10 partidas pelo Leão da Ilha e não balançou as redes nenhuma vez. Após o fim do contrato com o clube catarinense, o peruano se transferiu para o Racing.