Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/01/2023 15:54

Rio - O clássico entre Vasco e Botafogo, previsto para o dia 16 de fevereiro, será disputado no Maracanã. O Cruzmaltino, mandante da partida, conseguiu o aval da gestão do estádio para realização da partida.

Internamente, o Vasco já estava otimista em conseguir a liberação. Recentemente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, adotou um discurso mais amigável e se mostrou disposto a abrir as portas do Maracanã para o rival. Além disso, o fato de Flamengo e Fluminense não terem jogos previstos nesta data no estádio facilitaram a negociação.

Inicialmente, o clássico entre Vasco e Botafogo seria disputado nos dias 21 ou 22 de janeiro, em São Januário. No entanto, como o Gigante da Colina estava em pré-temporada nos Estados Unidos, a Ferj acatou o pedido para o adiamento da partida.

Ao longo dos últimos meses, o Vasco travou uma guerra com Flamengo e Fluminense nos bastidores pelo Maracanã. A dupla que administra o estádio chegou a negar a liberação do estádio para o Cruzmaltino em razão da preservação do gramado. No entanto, o Vasco chegou a conseguir na Justiça uma liberação para mandar no local seu jogo contra o Sport, pela Série B.