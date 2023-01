Jô - Divulgação / Corinthians

JôDivulgação / Corinthians

Publicado 25/01/2023 13:55

O atacante Jô desistiu da ação que movia contra Renata Fan, da Band, por conta de uma polêmica que aconteceu em 2017. Na ocasião, a apresentadora do "Jogo Aberto" comparou a atitude do atacante a de um ladrão por não assumir que fez um gol irregular em uma partida do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal "Notícias da TV”.



Segundo a reportagem, Jô pedia uma indenização de R$ 100 mil por danos morais e retratação pública de Renata. O processo corria na 1ª Vara Cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

O episódio aconteceu em setembro de 2017, após uma partida contra o Vasco, na Neo Química Arena, que sacramentou a vitória do Corinthians por 1 a 0. O gol irregular aconteceu quando atacante recebeu um cruzamento - ele empurrou a bola para a rede com o braço direito. O Brasileirão não possuía o auxílio do VAR à época e a arbitragem validou o gol. Jô só admitiu que a bola bateu no seu braço direito em entrevista após o fim do jogo.



No dia seguinte, no "Jogo Aberto", Renata repercutiu o caso e comparou a situação com a de um ladrão que é flagrado em um roubo, mas que nega mesmo sendo visto pelas câmeras de segurança. A fala foi condenada por torcedores do Corinthians, que a consideram preconceituosa.



"Eu pergunto para você, Denílson: "Você roubou o meu anel?". Você vai falar: "Renata, claro que não". Aí, uma câmera na minha casa mostra que você roubou. Eu falo assim: "Não, Denílson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando meu anel". Aí, você fala: "Ah, é mesmo, roubei". Então, o que a gente está falando é de ter iniciativa, de falar a verdade sempre, não porque os outros estão pressionando", disse a apresentadora.

Após a repercussão do caso, Renata Fan, de forma pública, pediu desculpas para Jô, em entrevista na "ESPN Brasil".



"O que eu quis dizer é que Jô deveria se retratar, o que ele fez depois, e fico feliz. Usei a palavra roubar e acho que poderia ter usado outra palavra. Hoje, se eu tivesse uma segunda chance, não usaria esse termo. Gostaria de me desculpar com o Jô se ficou algum mal-entendido, mas jamais quis ofender uma pessoa", falou.

No processo que circulava no TJ-SP, a defesa de Jô alegava que a apresentadora "injuriou e difamou" o atleta e que os comentários feitos por ela foram "de mau gosto, sujeitando a pessoa ao ridículo". Porém, sem grandes avanços, Jô optou por desistir da ação e aceitar um pedido de desculpas feito por Renata Fan de forma privada.



"Estando recolhidas as custas devidas nestes autos de ação de Procedimento Comum, requerida por João Alves de Assis Silva em face de Renata Bonfíglio Fan e outro, e tendo em vista o noticiado, julgo extinto este processo por desistência", diz trecho da decisão do TJ-SP no documento.