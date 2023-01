Mbappé brilhou na vitória do PSG sobre o Pays de Cassel - FOTO: Francois LO PRESTI / AFP

Publicado 25/01/2023 13:50 | Atualizado 25/01/2023 13:52

O Paris Saint-Germain tem uma nova crise de vestiário para resolver. Após a vitória por 7 a 0 sobre o Pays de Cassel, pela Copa da França, o técnico Christopher Galtier declarou que o atacante Kylian Mbappé se tornou o segundo capitão na hierarquia do time. A declaração do comandante, no entanto, não foi bem recebida pelo zagueiro Presnel Kimpembe, que descartou ter sido 'rebaixado' na lista.

"Nas últimas horas, pude entender e ler muito coisas a meu respeito. Desejo então colocar as coisas claras, a fim de evitar continuar a propagar falsas informações ao meu respeito. Eu não estava ciente dessa decisão, isso é completamente falso. Com isso dito, respeitarei sempre a decisão do clube", disse.

O brasileiro Marquinhos é o capitão do PSG. Em seguida, na ordem, aparece o zagueiro Kimpembe e o volante italiano Marco Verratti. Na ausência dos três, Mbappé foi escolhido como capitão na partida contra o Pays de Cassel. O camisa 7 marcou cinco gols e deu uma assistência na goleada, e após o jogo ganhou o aval do treinador para se tornar o segundo capitão.

Na declaração, Galtier deu a entender que a decisão de tornar Mbappé um dos capitães do time já tinha sido tomada no início da temporada. Kimpembe, no entanto, afirma que não estava ciente. Com isso, aumenta os rumores sobre uma falta de comunicação e uma nova crise no vestiário do PSG. O poder dado ao camisa 7 após a renovação já foi alvo de incômodo de Neymar e outros jogadores.

Líder do Campeonato Francês, o PSG volta a campo no próximo domingo (29), às 16h45 (de Brasília), contra o Reims, no Parque dos Príncipes. No último jogo pela competição nacional, os atuais campeões foram derrotados pelo Rennes por 1 a 0 e viram a distância para o vice-líder Lens cair para apenas três pontos.