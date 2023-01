Nathan não está no planejamento do Galo para 2023 - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 25/01/2023 12:45

Após decidir não renovar o empréstimo com o Fluminense, o meia Nathan se reintegrou ao elenco do Atlético-MG. No entanto, segundo a assessoria do Galo, o jogador é carta fora do baralho do clube mineiro e está participando dos treinos apenas até encontrar um novo clube para ser emprestado.

Nathan estava nos planos do técnico Fernando Diniz para a temporada 2023. Apesar de inicialmente não planejar manter o jogador, uma vez que o Atlético-MG desejava apenas vendê-lo, o Fluminense conversou com o Galo, que aceitou um novo empréstimo. Contudo, o meia não se reapresentou ao elenco tricolor.

A decisão do jogador de retornar ao Atlético gerou uma indisposição dentro do clube mineiro, que antecipou suas férias e agendou a representação para o dia 13 de janeiro. O desejo do Galo é que Nathan treine com a equipe até conseguir emprestá-lo a outro time.

Pelo Fluminense, Nathan disputou 38 dos 71 jogos, sendo 13 como titular. Ao todo, marcou apenas três gols e deu duas assistências.