Nasser Al-Khelaifi é dono do PSG e também já comprou 21,67% do BragaFoto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Publicado 25/01/2023 11:18 | Atualizado 25/01/2023 11:43

A Qatar Sports Investment, grupo dono do Paris Saint-Germain, da França, demonstrou interesse em entrar no futebol inglês. Segundo o "The Athletic", Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês e CEO do grupo, estuda comprar parte minoritária do Manchester United ou Tottenham.

O plano de Nasser Al-Khelaifi seria vender 15% do PSG, mas mantendo ainda o status de sócio majoritário. O dinheiro seria utilizado para comprar uma parte de um clube inglês. O intuito do presidente do PSG é que a Qatar Sports Investment tenha partes, mesmo minoritárias, na Inglaterra.

O motivo para adquirir parte minoritária é um regulamento da Uefa que não permite que clubes controlados majoritariamente por uma mesma entidade se classificarem para competições europeias. Neste caso, apenas um poderia entrar nas competições. O PSG é a prioridade do catari.

O maior interesse da Qatar Sports Investment é o Manchester United. A família Glazer, dono dos Red Devils desde 2005, deseja vender o clube. Os proprietários são alvos de protestos da torcida em todos os jogos. Porém, as negociações ainda não foram iniciadas.

Já em relação ao Tottenham, Nasser Al-Khelaifi já iniciou conversas com o presidente do clube, Daniel Levy. Porém, internamente existem grupos que rejeitam a parceria com uma empresa do Catar em virtude das acusações de violações aos direitos humanos no país.