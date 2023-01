Camisa 9 da seleção brasileira sub-20 está na mira do Barcelona para a próxima temporada - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 25/01/2023 11:42

Um dos principais destaques da seleção brasileira no Sul Americano Sub-20, Vitor Roque é um dos objetivos do Barcelona para a próxima temporada, segundo o "Mundo Deportivo", um dos principais jornais da Catalunha. Desde o fim do ano passado, o clube espanhol intensificou suas observações em relação ao jovem de 17 anos.



O departamento de estatística do Barcelona fez um acompanhamento exaustivo do jogador e validou a categoria e a projeção de uma das maiores joias do futebol brasileiro. Os espanhóis também contam com uma boa relação com André Cury, empresário do atleta e ex-funcionário blaugrana, para que o atacante possa explodir na carreira atuando com a camisa culé.

De acordo com as informações, o Barcelona espera pagar por Vitor Roque um valor entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 196 milhões e R$ 224 milhões). O montante seria pago em três parcelas de 10 milhões de euros a serem pagos entre 2023 e 2025, além de bônus que iriam variar entre cinco e 10 milhões de euros.



Na Catalunha, Vitor Roque é visto como um substituto natural para o lugar ocupado por Robert Lewandowski. Apesar do contrato assinado até 2026, o polonês está com 34 anos e se encaminha para o fim de carreira em um futuro próximo, embora o camisa nove tenha um papel chave na equipe de Xavi.



Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque vem chamando a atenção do futebol mundial por conta de suas atuações pelo Athletico Paranaense. Na última Libertadores, o jovem participou de sete partidas e anotou dois gols e contribuiu com duas assistências, sendo decisivo no mata-mata do torneio. No Sul-Americano Sub-20, o atleta soma três gols em duas partidas.