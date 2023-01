Premiação do evento será no Rio de Janeiro - Divulgação

Premiação do evento será no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 25/01/2023 11:08

Rio - As praias do litoral brasileiro são um convite para quem deseja pegar a manobra dos sonhos. Com quase 7.500 quilômetros de costa atlântica, é possível desbravar as melhores ondas que, em determinadas épocas do ano, podem chegar a mais de 5 metros de altura. E é em busca das performances mais impressionantes nesses dias do mar em condições desafiadoras (que não estão para peixe) nas maiores ondas do nosso litoral que foi criado o Prêmio Brasileiro Ocyan de Ondas Grandes, considerada uma das principais celebrações do surf nacional.

Em sua quinta edição, o prêmio acaba de abrir as inscrições para quem surfou ondas no período de 01/04/22 e 31/03/23. Entre 18 de janeiro e 31 de março, surfistas profissionais e amadores, além de fotógrafos e cinegrafistas, terão a oportunidade de inscrever os registros em foto ou vídeo das maiores ondas surfadas em três modalidades, no masculino e no feminino: Surf, Bodyboard e Bodysurf. As categorias são: Maior Onda do Ano, Melhor Onda do Ano (feminino e masculino), Melhor Onda Bodysurf, Melhor Onda Bodyboard e Maior Vaca. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita no site oficial do prêmio: www.brasileirodeondasgrandes.com.br.

De acordo com os organizadores, uma premiação como esta abre espaço para que surfistas locais de qualquer região do Brasil tenham a oportunidade de concorrer em igualdade com os big riders nacionais. Além disso, comprova que na costa litorânea brasileira, ao contrário do que muitos pensam, há sim ondas grandes. Entre os competidores que já inscreveram suas ondas estão nomes como Carlos Burle, Lucas Chumbo, Michelle des Bouillons, Michaela Fregonese, Raquel Heckert, Lucas Fink, Pedro Calado, entre outros.

"O Prêmio Ocyan de Ondas Grandes celebra os nossos atletas e as ondas incríveis, além de mostrar imagens impressionantes que muitos não imaginam ter no Brasil. É um prêmio democrático em que atletas amadores e profissionais disputam de igual para igual", diz Guilherme Braga, um dos idealizadores do projeto.

Assim como na edição de 2022, serão distribuídos mais de R$ 50 mil entre os vencedores. Os finalistas serão anunciados em abril durante a cerimônia de premiação que acontecerá no Rio de Janeiro