Vini Junior tem sofrido com caça dos rivais dentro de campo e com racismo fora dos gramadosJOSE JORDAN / AFP

Publicado 25/01/2023 12:40

Após vencer conquistar duas vitórias seguidas e virar a página do vice-campeonato na Supercopa diante do Barcelona, o Real Madrid se prepara para enfrentar o Atlético de Madrid, pelas quartas de final da Copa do Rei. Na véspera do dérbi, o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre a queda de desempenho de Vini Júnior e criticou a 'caça' ao brasileiro.

"Não (teme lesão de Vini Jr). Pensamos no jogador e ele tem um preparo físico espetacular. Mentalidade, para ele, é algo fundamental. Devemos protegê-lo. Acho que o futebol precisa de alguém como Vinicius. Vejo-o motivado e focado. Ele não reclama", disse Ancelotti.

Na temporada 2021/22, Vini Júnior marcou 22 gols e deu 20 assistências, além de marcar o gol do título da Liga dos Campeões diante do Liverpool. O sucesso do brasileiro ligou um alerta nos adversários para esta temporada. Dentro de campo, o camisa 20 do Real Madrid tem sofrido com uma marcação mais forte, além de ser vítima de racismo fora de campo.

O caso de racismo mais grave com Vini Júnior foi justamente contra o Atlético de Madrid, em setembro do ano passado. Recentemente, a La Liga, responsável por administrar o Campeonato Espanhol, apresentou duas denúncias de cânticos racistas contra o brasileiro. Uma das situações foi contra o Real Valladolid, cujo dono é Ronaldo Fenômeno.

Com Vini Júnior em campo, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid, nesta quinta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Copa do Rei.