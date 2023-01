Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Divulgação

Sede da CBF, no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 25/01/2023 13:40 | Atualizado 25/01/2023 13:40

A Confederação Brasileira de Futebol decidiu manter parte da equipe de Tite, ex-treinador da seleção brasileira, em suas respectivas funções. São esses o fisiologista Guilherme Passos e dois analistas de desempenho, Bruno Baquete e Thomaz Keorich.

Segundo a entidade, os serviços desses profissionais serão bem-vindos no começo do ano de 2023, principalmente com a primeira data Fifa do ano, em março, cada vez mais próxima.

Tite confirmou a sua saída da Seleção no dia 9 de dezembro, mas a formalização do rompimento promovido por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, aconteceu no último dia 17. Além do treinador, o coordenador Juninho Paulista e os auxiliares César Sampaio, Cleber Xavier e o filho do Tite, Matheus Bachi, também se desligaram de seus cargos.

A CBF ainda não tem nenhum nome definido para o cargo de treinador do Brasil. Alguns nomes foram cotados, como os estrangeiros Carlo Ancelloti, Luís Enrique e José Mourinho, além dos brasileiros Dorival Junior, Fernando Diniz e Mano Menezes. Porém, o anúncio do novo técnico da seleção brasileira, que era esperada para acontecer no mês de janeiro, não deve acontecer.