Publicado 25/01/2023 14:50

Inglaterra - O atacante Antony, de 22 anos, vem recebendo muitas críticas na imprensa inglesa por sua postura pouco objetiva nas partidas. Em entrevista coletiva, o treinador do Manchester United, Erik ten Hag, defendeu o brasileiro, mas cobrou uma melhora do jovem, que disputou a Copa do Mundo de 2022.

"Quando ele está jogando, o time está vencendo. Isso já manda uma mensagem sobre como ele está performando. Ele pode fazer melhor, vejo espaço para melhora. Por exemplo, queremos que ele seja mais direto e esteja mais envolvido (no jogo). Como disso, a equipe está jogando melhor com ele em campo", disse.

Erik também afirmou que o atacante vem evoluindo. Porém, na opinião do treinador, Antony é cobrado pelo seu potencial e de fato tem condições de apresentar mais dentro de campo.

"Acredito que ele já teve uma evolução. Nos primeiro três jogos (pelo Campeonato Inglês), marcou três vezes. Também fez gol contra o Everton (na Copa da Inglaterra) e contra o Charlton (Copa da Liga Inglesa). É um fato: ele tem tido impacto. Mas penso que com as suas capacidades, com o seu talento, ele pode fazer ainda mais", opinou.