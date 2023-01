Comitê Executivo da Uefa aprovou novos formatos de competições de seleções masculinas - Foto: AFP

Comitê Executivo da Uefa aprovou novos formatos de competições de seleções masculinasFoto: AFP

Publicado 25/01/2023 16:18 | Atualizado 25/01/2023 16:19

O Comitê Executivo da Uefa aprovou, nesta quarta-feira, em reunião em Nyon, na Suíça, mudanças na Liga das Nações e no formato das eliminatórias para a Copa do Mundo. O torneio europeu ganhou uma nova fase e terá playoffs do rebaixamento. Já o Mundial passa a ter mais grupos, que serão divididos em menos integrantes. Apesar de existir uma corrente para ampliar a Eurocopa de 24 para 32 seleções, a Uefa decidiu em seguir com o atual modelo.

A Liga das Nações terá a fase de quartas de final, com jogos de ida e volta. A disputa será entre os primeiros e os segundos colocados do torneio e começará em março. Os vencedores vão fazer o Final Four em junho. Enquanto isso, os terceiros colocados da Liga A e os vice-campeões da Liga B, assim como os terceiros da Liga B e os vice-campeões da Liga C, disputarão também em dois jogos os playoffs contra o rebaixamento.

Já as eliminatórias para a Copa do Mundo, assim como a Euro, terá 12 grupos com quatro ou cinco equipes, em vez de dez chaves com cinco ou seis integrantes como era até o ano passado. As disputas serão dois jogos, de ida e volta. Os primeiros colocados conseguem a classificação direta para a Copa do Mundo, e os segundos vão para repescagem. As novas regras valerão a partir de 2024 para a Euro, enquanto para o Mundial, serão válidas a partir da edição de 2026.

A Uefa disse que as alterações são para diminuir a previsibilidade das eliminatórias e aumentar a competitividade na Liga das Nações.