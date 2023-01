Lula, em visita ao Uruguai - Foto: Dante Fernandez / AFP

Publicado 25/01/2023 17:46

Nesta quarta-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), brincou com a contratação de Luis Suárez pelo Grêmio. No Uruguai, país de origem do centroavante, o chefe de estado brasileiro disse que teria levado o jogador para o Corinthians, seu time de coração.

"Seu eu fosse presidente do Corinthians, nunca teria deixado o Luis Suárez ir para o Grêmio. Teria levado para o Corinthians", disse Lula, após uma reunião com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou.

Vale lembrar que a visita oficial do presidente ao Uruguai faz parte da primeira viagem internacional do presidente desde a posse. Ele foi à Argentina no último domingo e desembarcou em Montevidéu na manhã desta quarta-feira.

CORINTHIANS JÁ 'SONHOU' COM SUÁREZ

No dia 12 de janeiro deste ano, o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves, citou o nome de Suárez ao falar sobre os grandes jogadores com quem o Corinthians poderia sonhar. Na ocasião, ele também confirmou que o clube paulista sondou o também uruguaio Edinson Cavani.

Atualmente, Suárez defende o Grêmio. Ele chegou em janeiro deste ano e já tem quatro gols marcados nas duas partidas que disputou pelo Tricolor Gaúcho.