Messi - Jewel SAMAD / AFP - Jewel SAMAD / AFP

Messi - Jewel SAMAD / AFPJewel SAMAD / AFP

Publicado 25/01/2023 17:00

Rio - Apesar do interesse do Inter Miami na contratação de Lionel Messi, o jogador não tem interesse em atuar nos Estados Unidos, uma vez que ainda possui ambições com a Argentina. Segundo o "L'Équipe", o atleta deve disputar a Copa América 2024 e não descarta chegar na Copa do Mundo 2026, embora o torneio esteja longe de acontecer.

Com isso, a prioridade do astro da Albiceleste é se manter em um ambiente competitivo, como a Europa. Após a conquista da Copa do Mundo, Messi revelou publicamente que gostaria de realizar mais algumas partidas com a Argentina após o tão sonhado troféu, embora não tenha datado oficialmente quando seria sua aposentadoria da seleção.

Em março, a Argentina disputará seus primeiros jogos desde a conquista do Mundial do Qatar, embora não tenha rivais definidos para os amistosos. As Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo ainda não têm previsão de início, embora começarão no segundo semestre de 2023.

Há conversas para que a Copa América seja realizada com a participação de algumas seleções da América Central e América do Norte. Lionel Messi e a Argentina devem buscar defender o título conquistado no Brasil, em 2021.