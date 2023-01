Vanderlei Cordeiro de Lima - AFP

Vanderlei Cordeiro de LimaAFP

Publicado 25/01/2023 17:35

Rio - Famoso por ter ajuda Vanderlei Cordeiro de Lima a completar a maratona de rua nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, o grego Polyvios Kossivas morreu na ultima semana, aos 71 anos. Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) emitiu nota lamentando a perda.

"Naquele momento, Polyvios Kossivas se transformou em um herói do esporte olímpico nacional, por uma atitude que é lembrada e reverenciada até hoje no Brasil e no mundo. O COB lamenta a morte de Polyvios e gostaria de transmitir o mais profundo sentimento aos seus familiares", disse o Presidente Paulo Wanderley, em nota divulgada pelo COB.

Kossivas se tornou conhecido em todo mundo por protagonizar um dos episódios mais marcantes do esporte olímpico brasileiro. Em 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima liderava a corrida de rua quando foi derrubado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan. O grego, que acompanhava a prova como torcedor, ajudou o brasileiro a retomar o percurso e conseguir cruzar a linha de chegada em terceiro, ficando com o bronze.

Por conta do episódio, Vanderlei recebeu a medalha Pierre de Coubertin, dedicada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a quem melhor representa os valores olímpicos. Além disso, o maratonista foi o responsável por acender a pira olímpica no Rio, em 2016.