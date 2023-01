Gol marcado pelo Palmeiras nos acréscimos da final contra o América-MG para conquistar o bi da Copinha - Foto: Reprodução/TV Globo/ge

Gol marcado pelo Palmeiras nos acréscimos da final contra o América-MG para conquistar o bi da CopinhaFoto: Reprodução/TV Globo/ge

Publicado 25/01/2023 18:25

O Palmeiras se tornou bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O segundo título da história do Alviverde veio nesta quarta-feira, no Canindé, com a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG. Ruan Ribeiro e Patrick fizeram os gols do time paulista. Já Renato Marques marcou pelo lado do Coelho.

OS GOLS

O Palmeiras abriu o placar no Canindé aos 18 minutos do primeiro tempo. Vitinho foi lançado pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Ruan Ribeiro, que apareceu livre na pequena área. O camisa 9, então, só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

A resposta do América-MG veio aos 42 minutos da etapa inicial. Adyson fez boa jogada individual pelo lado direito e deu uma caneta em Léo, que colocou o braço em seu rosto dentro da área. O árbitro marcou o pênalti, e Renato Marques converteu para deixar tudo igual no marcador.

Cabe destacar que uma cena curiosa aconteceu antes do empate. Renato Marques partiu para cobrança, e o goleiro Aranha fez a defesa. No entanto, o árbitro ainda não havia autorizado a batida, já que passava instruções para os demais jogadores. A cobrança foi repetida, e Renato não desperdiçou.

Já aos 48 minutos do segundo tempo, o Alviverde deu números finais à decisão. Após cobrança de escanteio à meia altura na primeira trave, a defesa do América-MG não conseguiu afastar o perigo, e a bola sobrou na pequena área para Patrick. O camisa 28 cabeceou e garantiu o título para o Palmeiras.