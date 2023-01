Luis Suárez é a principal contratação do Grêmio para a temporada - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Luis Suárez é a principal contratação do Grêmio para a temporadaFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 25/01/2023 23:48

Luis Suárez foi novamente decisivo para o Grêmio. Nesta quarta-feira, aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante uruguaio marcou o gol que deu a vitória ao Tricolor sobre o Brasil de Pelotas por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

Ferreira acionou Suárez, que estava na pequena área do time de Pelotas. O camisa 9 recebeu de costas, mas teve tranquilidade para virar, limpar a marcação e finalizar para estufar as redes do goleiro Marcelo Pitol. Veja o lance no vídeo abaixo:

Vale lembrar que este é o quinto gol de Suárez em apenas três partidas pelo Grêmio. Em sua estreia, na Recopa Gaúcha, ele fez um hat-trick. Posteriormente, contra o Caxias, marcou o gol que garantiu a vitória de virada por 2 a 1.

Em tempo: o Grêmio volta a campo no próximo domingo, às 20h30, para enfrentar o São José no Estádio Francisco Novelletto. A partida é válida pela terceira rodada do Estadual.