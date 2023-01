Filhas do Rei do Futebol, Kely e Flávia participaram de homenagem a Pelé antes do jogo da Supercopa do Brasil - Reprodução/TV Globo

Filhas do Rei do Futebol, Kely e Flávia participaram de homenagem a Pelé antes do jogo da Supercopa do BrasilReprodução/TV Globo

Publicado 28/01/2023 16:48

Na primeira partida nacional da temporada, entre Flamengo e Palmeiras no Mané Garrincha pela Supercopa do Brasil, Pelé foi homenageado antes de a bola rolar. Neste domingo (29) completa um mês da morte do Rei do Futebol.

Após o hino nacional, duas filhas de Pelé, Kely Nascimento e Flávia Arantes, entraram no campo por um corredor formado pelos jogadores das duas equipes.



Sob aplausos, emocionadas e acompanhadas do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, elas seguravam réplicas da Taça Jules Rimet, cada uma simbolizando as conquistas das Copas do Mundo de 1958, 1962 e 1970, todas com Pelé.



Em seguida, os jogadores de Flamengo e Palmeiras fizeram um círculo no meio de campo e as duas filhas do Rei do Futebol ficaram no centro. No telão do estádio, imagens de Pelé em vários momentos da carreira.



Além disso, o logotipo da Supercopa do Brasil também foi em homenagem ao melhor jogador de todos os tempo: em preto e dourado, com uma coroa e o nome Rei.