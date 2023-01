Abel Ferreira - Cesar Grecco/S.E Palmeiras

28/01/2023

Antes do início da final da Supercopa do Brasil neste sábado (28), o treinador português Abel Ferreira fez uma forte reclamação em entrevista ao 'SporTV'. O alviverde criticou a distribuição das torcidas no estádio Mané Garrincha para a final.

"Espero que as câmeras não estejam viradas só para aquele lado, o vermelho, porque o lado verde está deste lado. Já chega vir jogar na segunda casa do adversário. Devia estar mais misturado, mas pronto. Nosso negócio é estar focado no jogo", disparou.

A distribuição de torcedores pelo Estádio Mané Garrincha acabou privilegiando a torcida rubro-negra aos olhares das câmeras de televisão, já que dois dos três setores frontais foram ocupados pelos cariocas. Já a torcida alviverde ocupou o lado direito e, em sua maioria, o setor aonde as câmeras ficam posicionadas.