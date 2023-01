O ônibus ficou de cabeça para baixo ao cair da ponte - Reprodução/ O Vigilante Online

Publicado 30/01/2023 17:22

Nesta segunda-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que instaurou um inquérito para apurar os fatos do acidente com o ônibus que levava jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena. Quatro pessoas morreram e 29 ficaram feridas.

A equipe de Duque de Caxias retornava ao Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira depois de disputar a Copa Nacional de Base, em Ubaporanga (MG). No trajeto, contudo, o ônibus caiu de uma ponte na BR-116, em Além Paraíba.

Segundo informou a Polícia Civil, algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. O motorista, assim que possível, também será.

VEJA A NOTA DA POLÍCIA CIVIL

"ALÉM PARAÍBA: Em relação ao acidente ocorrido na madrugada de hoje (30/1) na BR-116, que envolveu ônibus com time de futebol de adolescentes do Rio de Janeiro, a PCMG informa que foi instaurado inquérito para apurar os fatos. Algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. O motorista, assim que possível, também será ouvido. Os corpos das quatro vítimas fatais confirmadas serão encaminhados ao Posto Médico Legal de Juiz de Fora para identificação. A investigação prossegue".

ENTENDA O CASO

Na madrugada desta segunda-feira, o ônibus que levava Esporte Clube Vila Maria Helena de Ubaporanga, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro caiu de uma ponte na BR-116, em Além-Paraíba, e deixou quatro mortos e 29 feridos.

O ônibus caiu de cabeça para baixo, perto de um riacho. O Corpo de Bombeiros informou que quatro corpos foram retirados das ferragens e encaminhou 24 dos 29 feridos para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Além do motorista, estavam no veículo a comissão técnica e os jogadores.

O Esporte Clube Vila Maria Helena disputou a Copa Nacional de Base, em Ubaporanga (MG), e foi campeão da categoria sub-18 e vice no sub-15. O evento aconteceu entre os dias 27 e 29 de janeiro. Das quatro vítimas, três possuem idade entre 14 e 17 anos, enquanto a outra vítima é um adulto com idade não informada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros.

Após a notícia do acidente, o mundo do futebol se manifestou e prestou solidariedade ao Esporte Clube Vila Maria Helena nas redes sociais. Clubes do Rio como Botafogo, Vasco, Fluminense e Duque de Caxias lamentaram o acidente. A Federação Mineira de Futebol também se manifestou lamentando as quatro vítimas fatais e desejou força aos familiares e amigos.