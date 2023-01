Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al Nassr - JORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Cristiano Ronaldo é o novo reforço do Al NassrJORGE FERRARI / AL NASSR FOOTBALL CLUB / AFP

Publicado 30/01/2023 16:45

O mundo do futebol foi surpreendido quando o Al Nassr, da Arábia Saudita, contratou Cristiano Ronaldo. O jogador, de 38 anos, assinou contrato até 2025, quando terá 40 anos. Porém, o treinador Rudi Garcia, do Al Nassr, não acredita que o astro português encerrará a carreira no futebol saudita.

"(Cristiano Ronaldo) É um dos melhores jogadores do mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai retornar à Europa", garantiu o técnico Rudi Garcia.

O Al Nassr anunciou a contratação de Cristiano Ronaldo no dia 30 de dezembro. O jogador assinou contrato até 2025, com ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade. Foi a primeira vez na carreira que o português deixou o futebol europeu.

Cristiano Ronaldo já disputou dois jogos oficiais pelo Al Nassr, mas passou em branco nas duas ocasiões. Além disso, ele também entrou em campo no amistoso entre o Paris Saint-Germain contra o combinando do Al Nassr e Al Hilal. Na ocasião, ele marcou duas vezes, mas não evitou a derrota por 5 a 4.