Jean Lucas deseja deixar o Monaco, da FrançaDivulgação / Flamengo

Publicado 30/01/2023 16:17

França - O meia Jean Lucas deseja sair do Monaco e buscar um novo desafio na carreira, segundo o "L'Équipe". Com apenas 10 jogos realizados na atual temporada, sendo três como titular, o jogador não vem sendo aproveitado pelo técnico Philippe Clement. A janela de transferências se encerra nesta terça-feira e o atleta precisaria correr contra o tempo para achar uma nova equipe.

Um dos entraves encontrados é que o Monaco só estaria disposto a deixar Jean Lucas sair em caso de uma transferência definitiva. O clube estava confiante de que uma negociação com o Palmeiras aconteceria, mas o atleta não demonstrou interesse em retornar ao Brasil aos 24 anos e abrir mão de sua carreira na Europa.



O Espanyol estaria interessado na contratação por empréstimo do brasileiro até o fim da temporada. O clube espanhol estaria disposto a bancar todo o salário do meia e teria uma opção de compra no valor de 5,5 milhões de euros (R$ 30 milhões) ao fim da temporada. No entanto, os dirigentes franceses descartaram o negócio.

Jean Lucas chegou ao Monaco em 2021 e tem contrato com a equipe francesa até 2026. Desde que deixou o Flamengo, o jogador passou por Lyon e Brest antes de chegar ao clube monegasco. No entanto, o atleta não conseguiu render como se esperava na Europa após surgir como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.