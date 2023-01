Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 30/01/2023 15:39

Rio - Um dos casos de racismo contra Vinicius Junior será punido pela Justiça da Espanha. A Comissão Estatal contra a Violência, o Racimos, a Xenofobia e a Intolerância no Esporte do país anunciou, nesta segunda-feira, que os torcedores do Valladolid que insultaram o brasileiro receberam multas de 4 mil euros (R$ 22,2 mil) e a proibição de acesso a recintos esportivos por um período de um ano para cada um dos identificados.

O crime contra o brasileiro aconteceu no dia 30 de dezembro, durante vitória do Real Madrid por 2 a 0, pela 15ª rodada LaLiga. Após os ataques sofridos na partida, Vinicius Junior fez um desabafo nas redes sociais e cobrou reação de LaLiga. O presidente da entidade, Javier Tebas, respondeu em tom ríspido e disse que o brasileiro "deveria se informar melhor", ao citar as denúncias feitas pela liga.

Presidente do Valladolid, o pentacampeão mundial pela seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno criticou o comportamento dos torcedores. A Comissão também iniciou uma investigação em relação à simulação de um enforcamento do jogador feita por torcedores do Atlético de Madrid, na última semana, antes de clássico entre os dois clubes pela Copa do Rei.



"Entre outras linhas de investigação, está sendo trabalhada a visualização das câmeras de vigilância do trânsito na região, assim como as imagens publicadas nas redes sociais", para punir os "autores destes atos desprezíveis de caráter racista, xenófobo e intolerante", divulgou Comissão Estatal contra a Violência da Espanha.