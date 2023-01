João Cancelo pode deixar o Manchester City após quatro temporadas - OLI SCARFF/AFP

Publicado 30/01/2023 15:25

O Bayern de Munique encaminhou a contratação do lateral João Cancelo, do Manchester City. Segundo o jornal "The Athletic", o português será emprestado ao clube alemão até o final da temporada 2022/23, com opção de compra.

João Cancelo perdeu prestígio nesta temporada e tem sido constantemente reserva no Manchester City. Além disso, o lateral também foi reserva de Portugal na Copa do Mundo. Nos últimos três jogos dos Citizens, não entrou em campo.

O lateral português foi finalista da Bola de Ouro, da revista France Football, pelo desempenho na temporada 2021/22. Cancelo, que é destro, se destacou atuando como lateral-esquerdo. Porém, ele tem oscilado em 2022/23 e perdeu espaço.