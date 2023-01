Kyle Smaine - Reprodução

Kyle SmaineReprodução

Publicado 30/01/2023 14:09

O campeão mundial de esqui freestyle, Kyle Smaine, que viajou ao Japão para uma sessão de fotos, morreu após ser soterrado por uma avalanche, ocorrida em uma montanha de 2.100 metros de altura na província de Nagano.



Outro esquiador, que não teve o nome confirmado, também teve o corpo encontrado pela equipe de buscas.

Segundo informações, os dois praticavam esqui cross-country fora das áreas patrulhadas do resort de montanha Tsugaike, junto com outras 11 pessoas em três grupos, todos estrangeiros, quando ocorreu o incidente.

O restante das pessoas desceu a montanha sem ferimentos, nove a pé e dois em snowmobile.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, a região registrou fortes nevascas nos últimos dias, com mais de 100 centímetros de neve acumulada no domingo.