Novak Djokovic venceu o Aberto da Austrália um ano depois de não poder jogar por não ter vacina contra a Covid-19 - ANTHONY WALLACE / AFP

Publicado 30/01/2023 12:40

Fã de futebol, Novak Djokovic concedeu entrevista à ESPN da Argentina após a conquista do 10º troféu do Aberto da Austrália na noite de domingo (29) e cantou uma música da torcida argentina que virou hit na Copa do Mundo do Catar.

Só que na música tem uma provocação ao Brasil, relembrando o título da Copa América de 2021 vencida pelos argentinos em pleno Maracanã, por 1 a 0. O sérvio repetiu a canção junto ao jornalista argentino que o entrevistava.