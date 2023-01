Dayse Brucieri - Divulgação

Dayse BrucieriDivulgação

Publicado 30/01/2023 10:59

Rio - Para que não acabe em violência física e frear a psicológica, a produção do BBB 23 interveio no relacionamento abusivo de Bruna Griphao e Gabriel Tavares. E ela não é a única mulher que foi vítima de homens tóxicos. A musa fitness e ex-assistente de palco do programa de João Kléber na RedeTV!, Dayse Brucieri já passou diversas vezes pela mesma situação que a atriz está passando no reality.



"Olhando para trás na minha vida , refletindo melhor, acho que em todos meus relacionamentos tiveram momentos abusivos", diz ela, que demorou a se libertar na maiorias das relações. "Chegou ao limite de não dar mais para conviver e sempre fui eu quem terminei, porque o primordial na minha vida é a minha liberdade".



Ela pondera que o amor-próprio precisa prevalecer. Dayse também destaca que nem sempre é fácil identificar os abusos. Demore um dia ou uma “ vida inteira “ … se tem abuso , uma hora a ficha cai . Seja por abuso externo ou por percepção própria ….. muita gente até descobre e se sujeita a se calar e aceitar por medo do que possa acontecer ao acusar o golpe ..O ideal é que o amor-próprio há de ser o maior de todos . Logo, por mais difícil que seja, o ideal é seguir o caminho sozinho(a) . Perpetua-se felicidade o que de mau há devemos descontinuar", reflete.



Ela também opinou por que Bruna Griphao continua defendendo Gabriel apesar de já ter sido alertada pelo apresentador do programa. "Acredito que dentro de um reality a carência fala mais alto. Para nós que estamos assistindo é fácil julgar, só para quem está lá dentro sentindo na pele sabe a real situação. Quando todo mundo enxerga ao ponto de alerta, a pessoa e a pessoa em questão não toma atitude acaba sendo “ opção “ / permissão Se ninguém ou quase ninguém nota, aí é cegueira ( dela ou coletiva )", acredita.



A musa fitness deixou um recado para a atriz. "Até mesmo para dar uns pegas temos que saber escolher a pessoa, certamente ela nem precisará de conselhos pois ao se assistir as gravações vai tirar suas próprias conclusões.



Eu acredito muito que as edições do programa faz-se criar o personagem que cada um se torna lá dentro. Mas enfim, o conselho será fortaleça-se emocionalmente para não virar refém de escolhas ruins ao longo do caminho . Sinta , porém , racionalize também", recomenda.



Ao contrário de Bruna, Dayse não foi alertada por outras pessoas que ela estava em uma relação tóxica. "Nunca. Infelizmente as pessoas só alertam depois que nos separamos, e em muitos momentos o que passei não foi só um relacionamento abusivo, foi um relacionamento sexual abusivo. Muito íntimo para dividir com as pessoas', finaliza.